В Польше осудили экс‑координатора "Открытой России" Игоря Рогова

Суд в Польше приговорил бывшего координатора "Открытой России" Игоря Рогова к семи годам лишения свободы, а его жену Ирину – к трем годам по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Игоря Рогова признали виновным в шпионаже и участии в отправке посылки со взрывным устройством, а Ирину Рогову – в пособничестве и подстрекательстве к шпионажу. Суд проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, с февраля по август 2022 года Рогов сотрудничал с ФСБ: собирал и передавал спецслужбе информацию о российских оппозиционерах, проживающих в Польше, а также о лицах и организациях, оказывающих им содействие.

Собранные сведения на зашифрованном электронном носителе он отдавал своей жене для дальнейшей передачи сотрудникам ФСБ, утверждает обвинение. Кроме того, согласно обвинительному заключению, в июле 2024 года Рогов в сговоре с двумя гражданами Украины и гражданином России принимал участие в отправке и организации получения посылки, в которой было взрывное устройство. Посылку отправила гражданка Украины, которая в августе 2025 года уже была признана виновной польским судом.

Как пишет "Медиазона", Игорь Рогов признался следователям в сотрудничестве с ФСБ, но утверждал, что делал это под давлением. Ирина Рогова не признала вину, но заявила, что знала о контактах мужа с российской разведкой.