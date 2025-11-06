"Спецслужбам он был не особо нужен". История Игоря Рогова

3 ноября польское издание Wirtualna Polska вышло с громким материалом под заголовком "Польша предоставила ему жильё и стипендию. Россиянин Игорь отправлял сообщения напрямую в ФСБ". Позже стало известно, что речь идет о бывшем сотруднике штаба Навального в Саранске и координаторе мордовского отделения "Открытой России" Игоре Рогове. Знавшие его активисты, с которыми поговорило Радио Свобода, признают, что случаи инфильтрации агентов в оппозиционную среду нередки, но говорят, что польза от них для российских спецслужб сомнительна.



Автор статьи, ссылаясь на материалы дела, подробно рассказывает, как польские спецслужбы вышли на Рогова и в чём он обвиняется.

"Я должен был заниматься тем, что мне нравится, влиться в ряды российских оппозиционеров, знакомиться с новыми людьми и сообщать обо всём в Федеральную службу безопасности России. Мне казалось, что я приношу больше пользы, чем вреда, – рассказал Рогов в своих показаниях. – На меня давили, потому что мне казалось, что эти люди знают обо мне всё. Я всего этого боялся". Также, по словам Рогова, российские спецслужбы якобы шантажировали его тем, что, если он не предоставит нужные отчеты, они мобилизуют его отца на войну с Украиной.

Мне казалось, что я приношу больше пользы, чем вреда

По версии следствия, Рогов с февраля по август 2022 года собирал и передавал ФСБ информацию о российских оппозиционерах, проживающих в Польше, о лицах и организациях, оказывающих им содействие, а также информацию о сотрудниках польского МИДа и учителях Силезского университета, преподававших польский язык россиянам.

Рогова и его жену Ирину Мосейкину задержали в Польше в 2024 году (Игоря ещё летом, его супругу – в конце ноября), куда они уехали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В итоге Рогов получил политическое убежище в Польше. Паре предоставили место в студенческом общежитии в Сосновце – городе в 300 км от Варшавы.

Изначально писалось, что Рогова подозревают в шпионаже, однако ему предъявили другое обвинение – "в создании угрозы обществу и имуществу путем подрыва". Как рассказала изданию "Вот Так" жена Рогова, прошлым летом, пока Игорь был у друзей в Праге, в Польше на его имя пришла посылка. Однако он сам, со слов Ирины, сказал, что ничего не заказывал, и предположил, что это какая-то ошибка. Уведомлений о посылке в польском почтовом сервисе InPost, по ее словам, у Игоря тоже не было. Однако по возращении из Чехии Рогова уже ждали польские силовики с обыском. Сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) отследили посылку с жидким взрывчатым веществом, детонаторами и источником питания. На этикетке груза в качестве получателя значился "Игорь Рогов", сообщает Wirtualna Polska. Кроме того, в его телефоне следствие обнаружило фотографии газопровода в Сосновце и теплотрассы компании Tauron.

Вещества, которые находились в посылках, могли воспламениться или детонировать

Через полторы недели после задержания Рогова польская прокуратура уточнила, что он обвиняется в создании "угрозы "зрыва или распространения ядовитых веществ". А через три месяца прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши отчитались, что помимо Игоря задержали ещё троих человек. По версии следствия, они в интересах России отправляли посылки со взрывчаткой в страны Европейского союза и Великобританию. Вещества, которые находились в посылках, могли воспламениться или детонировать во время наземной и воздушной транспортировки, заявили ведомства.

Ирина предположила в разговоре с "Вот Так", что неназванный друг Рогова обещал прислать ему "посылку с подарками из Украины". Это было настолько давно, что Игорь к тому времени просто забыл об этом. Он якобы помог ему оплатить отправление и сделал QR-код, который нужно приклеить на посылку. Сгенерировал его и отправил в телеграм. Потому что этот друг говорил, что не знает, как сделать это и попросил Игоря помочь", – вспоминала Ирина. Она считала, что "этот человек хотел либо подставить Рогова целенаправленно, либо совершить какое-то действие через него".

"Вот Так" уточняет, что обвинение Рогова в шпионаже и эпизод с посылкой являются двумя разными частями дела. Если польская прокуратура прямо указывает на работу Рогова на ФСБ в 2022 году, то в части обвинения, связанного с посылкой, российские спецслужбы не упоминаются. Там говорится только об участии в отправке посылки вместе с двумя украинцами и россиянином – без указания, для кого и зачем это делалось.

В личных беседах с другими эмигрантами Ирина начала рассказывать, что Игорь несколько лет сотрудничал с ФСБ

Как пишет Wirtualna Polska со ссылкой на материалы дела, среди изъятых у Рогова вещей обнаружили лист бумаги с рукописными записями и словом"Алексей". Переводчик определил, что это была молитва за Алексея Навального.

Однако интересно в этой истории и другое. Жена Рогова Ирина, которая так активно защищала мужа, узнала на курсах польского, что тот ей изменил. "Поэтому в личных беседах с другими русскими эмигрантами она начала рассказывать, что Игорь несколько лет сотрудничал с сотрудником ФСБ Евгением. Материалы расследования свидетельствуют о том, что Агентство внутренней безопасности проверило заявления поссорившихся супругов, тем самым раскрыв факт их сотрудничества", – отмечает Wirtualna Polska. Именно после этого парой и заинтересовались польские спецслужбы.

Экс-координатор московского штаба Навального Олег Степанов в разговоре с Радио Свобода подтвердил, что Игорь Рогов действительно был сотрудником штаба в Саранске, хотя и признаётся, что ничего конкретного про Рогова вспомнить не может. "Я был региональным менеджером и работал с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком. Так что я знал почти всех координаторов и почти всех сотрудников там. Конечно, кого-то не в лицо, а в переписке. Но про Рогова я не могу ничего вспомнить", – рассказывает Степанов.

Он уточняет, что у всех штабов Навального была, по сути, одинаковая структура. Были координаторы штабов, были сотрудники, ядро волонтёров и все остальные волонтёры.

"Рогов был во второй категории, то есть сотрудником. Но штаб в Саранске был маленьким. В силу многих причин (я не хочу никого критиковать) им не удалось проявиться так же ярко, как представителям ряда других штабов", – считает Степанов. При этом он уточняет, что ни один региональный штаб Навального не обладал доступом к сколько-нибудь чувствительной информации: "Рогов не мог получить никакой дополнительной информации, потому что ей не обладали ни координаторы, ни сотрудники – никто. Мы узнавали о митингах из видео сотрудников федерального штаба. Тут история простая: либо информацией владеют один-два человека, которые принимают решения, либо все".

Степанов открыто говорит, что в штабах Навального действительно встречались такие "засланные чуваки", которые, однако, по его словам, командами вычислялись. "Ты не можешь никогда защититься от них на 100%. Важно настраивать уровень доступа к информации так, чтобы ничего не утекало. Вот на федеральном уровне он был. Так что бывшие сотрудники штабов Навального часто на это жаловались: всё было очень зарегулировано и очень мало возможностей как-то проявить себя", – соглашается Степанов.

Игорь казался скорее приятным чуваком с забавной биографией

Лично с Роговым Степанов познакомился уже после своего отъезда из России в 2021 году в Тбилиси. "По общению он мне показался скорее приятным чуваком с забавной биографией, который побывал в странных ситуациях из-за того, что где-нибудь лишний раз погулял и там что-то происходило", – говорит он.

Степанов легко верит, что Рогов был агентом ФСБ. " Это история про региональных дармоедов, которым нечего делать. Это не с Лубянки из какого-нибудь секретного подразделения, связанного с отравлениями. Нет. Всегда есть региональное управление ФСБ. Оно есть при каждом вузе, по крайней мере крупном. Такой специальный кабинетик, о котором все знают, где и вербуют. Видимо, Рогова завели и сказали: "Будешь нам рассказывать". Зачем им эта информация? ФСБ так, видимо, работает, что они свою ценность видят в этих огромных массивах данных".

При этом, по мнению Степанова, в случае с Роговым удачно для ФСБ вышло так, что тот уехал сам, зато наверх можно было отчитаться и рассказывать, что происходит в условном Тбилиси. "То есть это отчасти случайная история. Возможно, Рогов в России спецслужбам был особо не нужен. Но вот как реально спящий агент активировался".

Слова Степанова фактически подтверждает и бывший глава сети штабов Навального Леонид Волков. Его тоже не удивляет тот факт, что один из экс-сотрудников оказался завербован ФСБ. "Меня это не удивляет. ФСБ это делала, делает и продолжает делать. Находить молодых людей с теми или иными уязвимостями, вербовать, засылать в оппозиционные организации – это одна из очень немногих вещей, на которую ФСБшники способны (это ж вам не с настоящими террористами бороться)", – говорит один из лидеров ФБК.

При этом Волков рассказывает, что он оказался знаком с тем, кто передал Рогову "посылку с бомбой". Экс-глава сети штабов Навального называет его "неким Эмиле Гараевым" и говорит, что сидел с ним в одной камере спецприёмника ещё в 2017 году. "Я тогда ещё удивлялся: вроде было принято, что "политических" вместе, в одну камеру, не сажают. И вообще было странно, что активиста из Казани задержали и посадили в Москве (вроде как он приехал на митинг)", – отмечает Волков. Он говорит, что с Гараевым "были все возможные и невозможные красные флаги: постоянные странные вопросы на самые разные темы, мутная личная биография. Очень производил скользкое впечатление. Ну и на прогулки не ходил – а я возвращался из прогулочного дворика и видел, что в моих бумагах рылись. Короче, с этим Гараевым тогда все стало совершенно ясно, но я потом с ним больше никогда не пересекался и думать про него забыл. А тут вон оно как повернулось".

А вот как прокомментировал новость о том, что Рогов сотрудничал с ФСБ, его знакомый, основатель проекта Avtozak LIVE Максим Кондратьев: "Зато я точно знаю (предположительно), сколько ему платили в конторе. **Барабанная дробь** Около 300 евро в месяц".

Если вина Игоря Рогова и Ириной Мосейкиной будет доказана, то супругам грозит от 8 лет до пожизненного заключения. Первое слушание назначено на 8 декабря в суде города Сосновец.