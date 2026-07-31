В Польше подтвердили, что на территории страны упала ракета РФ

Упавшая на территории Польши в ночь на 30 июля ракета – российская крылатая ракета Х-101. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Его слова приводит RMF24.

По его словам, в сторону Польши в ночь на четверг над Украиной летели около российских 20 ракет (неясно, должны ли были они пересечь границу или сменили бы направление). Украина сбила все эти ракеты, кроме одной. Пилот ВСУ, отслеживавший последнюю ракету, развернулся за 20 секунд до границы с Польшей. Как отметил Томчик, он не мог войти в польское воздушное пространство, поскольку существовал риск быть сбитым. В ту ночь Польша поднимала в воздух истребители.

По словам замминистра, пока нет данных о том, была ли ракета выпущена в сторону Польши умышленно, нельзя исключать ни один из вариантов. Ранее представители властей говорили, что Польша вряд ли была целью ракеты.

Российская ракета пересекла воздушное пространство Польши в 3:40 по местному времени и упала в поле недалеко от населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Диаметр воронки, как сообщалось, составил около 10 метров.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сразу же заявил, что это была российская крылатая ракета Х-101. Командование Воздушных сил ВСУ утром 30 июля сообщало, что Россия запустила по Украине 61 крылатую ракету Х-101, из которых украинские военные сбили 54.

Премьер-министр Польши Дональд Туск был осторожен. Накануне на совещании в Люблине после падения ракеты он заявил, что "пока всё указывает на то", это была российская ракета, но власти дождутся результатов расследования.

В Москве утверждения польских властей пока не комментировали.

В сентябре прошлого года более 10 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши, некоторые упали на территории страны. Власти Польши тогда заявляли, что это была умышленная провокация. Инцидентов с российскими ракетами ранее не было.



