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Глава МИД Украины: российская крылатая ракета залетела в Польшу

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

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Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ, иллюстративное фото
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ, иллюстративное фото

Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ночь на 30 июля, во время масштабной атаки РФ на украинскую территорию, российская крылатая ракета Х-101 пересекла границу Польши, нарушив тем самым воздушное пространство НАТО.

Сибига назвал произошедшее еще одним доказательством того, что усиление украинской ПВО важно не только для защиты украинцев, но и европейцев. Слова министра приводит "РБК-Украина".

Ранее польские власти обнаружили в поле воронку и разбросанные обломки, получив сообщения о взрыве. Случившееся связывают с неопознанным объектом, который исчез с экранов военных радаров, отслеживавших его перемещение в воздушном пространстве.

Вертолет Ми-24, вылетевший к последнему местоположению объекта для проверки и подтверждения данных радара, обнаружил вероятное место крушения объекта в безлюдной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши.

Официально Варшава пока не подтвердила, что именно за объект мог нарушить воздушное пространство страны. Сообщается лишь, что ведется расследование.

Польша поднимала в воздух истребители в качестве "превентивной меры" - в связи с массированной российской атакой на Украину, затронувшей в том числе западную Львовскую область.

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Посольство России в Варшаве не сразу ответило на отправленный по электронной почте запрос о комментарии, отмечает Reuters.

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