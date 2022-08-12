В Польше произошло серьёзное загрязнение химикатами Одера

Серьезное экологическое бедствие произошло на территории Польши. Химикатами оказалась загрязнена река Одер и ее притоки. В них массово гибнет рыба. По первым пробам, вода содержит чрезмерные концентрации солей ртути. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что химикаты были сброшены умышленно.

Первые признаки загрязнения и гибели рыбы были отмечены еще две недели назад. По словам главы польского управления водных ресурсов Пшемыслава Дачи, из Одера извлекли уже 10 тонн мертвой рыбы. Массовая гибель рыбы и живущих в реках животных, например бобров, отмечается и ниже по течению Одера, в Германии. В западнопольском городе Зелена Гура запрещена рыбалка. В германской земле Бранденбург, примыкающей к польской границе, местных жителей просят не подходить близко к воде и не выгуливать на берегах рек домашних питомцев.

Германские власти заявили, что Польша долгое время не сообщала им о загрязнении рек: они подняли тревогу, только когда на гибель рыбы обратили внимание немецкие речники. "Мы видим, что цепочка оповещения, предназначенная для таких случаев, не сработала", – сказал представитель германского Министерства окружающей среды Кристофер Штольценберг.

К ликвидации последствий загрязнения привлечены силы польской армии. Однако, по словам Матеуша Моравецкого, масштаб загрязнения настолько силен, что на восстановление экосистемы могут уйти годы. Премьер-министр пообещал, что виновные не останутся безнаказанными, но не назвал ни одного подозреваемого.