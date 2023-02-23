В Польше россиянину предъявили обвинение в шпионаже

В Гданьске прокурор отдела по военным делам утвердил обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина России. По версии следствия, он собирал данные о местонахождении воинских частей, их организации, расписании, структуре командования, вооружении, военной технике и принципах взаимодействия войск. На новость на сайте польской прокуратуры обратило внимание издание "Медиазона".

Россиянин много лет жил в Польше и занимался бизнесом. Он был задержан и арестован в апреле прошлого года. Прокуратура страны сообщает, что с 2015 по 2022 год гражданин России сотрудничал с российской военной разведкой и собирал информацию о польской армии. По версии ведомства, россиянин приходил на встречи, связанные с историческими реконструкциями, где общался с польскими военными. Отмечается, что он особенно интересовался воинскими частями на северо-востоке Польши.

Россиянина также обвиняют по статье о коррупции. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.