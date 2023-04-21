Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Польше создадут центр по обслуживанию танков "Леопард"

Министры обороны Германии, Украины и Польши – Борис Писториус, Алексей Резников и Мариуш Блащак. Германия, 21 апреля 2023 года

Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании в Польше центра для обслуживания немецких танков "Леопард". Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи на военной базе "Рамштайн" в Германии.

Решение о поставках тяжелой техники, в первую очередь танков (немецких "Леопардов", британских "Челленджеров" и американских "Абрамсов") было принято западными странами в начале этого года. Украинские танкисты проходят курсы обучения обращению с этими машинами в разных странах, прежде всего в Польше.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что с 9 февраля Украине поставлено 66% снарядов, предусмотренных первой половиной одобренного ЕС плана совместного финансирования закупок боеприпасов для украинских войск. По словам Борреля, всего обучение в странах Запада прошли уже 16 тысяч украинских военных из запланированных 30 тысяч. Общая сумма поставленных в Украину вооружений из стран ЕС достигла 600 миллионов евро из обещанных 2 миллиардов евро.

Ранее в пятницу стало известно, что США в ближайшие недели начнут подготовку украинских военных на танках "Абрамс". Обучение будет проходить на военной базе Графенвёр в Германии и продлится 10 недель. США намерены передать на базу 31 "Абрамс" к концу мая.

  • В Германии 21 апреля прошла очередная, 11-я по счёту встреча представителей поддерживающих Украину стран в так называемом формате "Рамштайн" - по названию американской военной базы, где ровно год назад прошла первая подобная встреча.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Обстрелы Херсона, Волчанска
Embed
Обстрелы Херсона, Волчанска

No media source currently available

0:00 0:08:23 0:00

Обстрелы Херсона, Волчанска

Атака дронов в Одесской области


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG