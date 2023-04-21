В Польше создадут центр по обслуживанию танков "Леопард"

Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании в Польше центра для обслуживания немецких танков "Леопард". Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи на военной базе "Рамштайн" в Германии.

Решение о поставках тяжелой техники, в первую очередь танков (немецких "Леопардов", британских "Челленджеров" и американских "Абрамсов") было принято западными странами в начале этого года. Украинские танкисты проходят курсы обучения обращению с этими машинами в разных странах, прежде всего в Польше.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что с 9 февраля Украине поставлено 66% снарядов, предусмотренных первой половиной одобренного ЕС плана совместного финансирования закупок боеприпасов для украинских войск. По словам Борреля, всего обучение в странах Запада прошли уже 16 тысяч украинских военных из запланированных 30 тысяч. Общая сумма поставленных в Украину вооружений из стран ЕС достигла 600 миллионов евро из обещанных 2 миллиардов евро.

Ранее в пятницу стало известно, что США в ближайшие недели начнут подготовку украинских военных на танках "Абрамс". Обучение будет проходить на военной базе Графенвёр в Германии и продлится 10 недель. США намерены передать на базу 31 "Абрамс" к концу мая.