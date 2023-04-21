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США начнут тренировать украинских военных на танках "Абрамс"

Танки "Абрамс" на военных учениях НАТО, 2021

США в ближайшие недели начнут подготовку украинских военных на танках "Абрамс". Об этом заявили представители американской армии на встрече министров обороны в Рамштайне. Обучение будет проходить на военной базе Графенвёр в Германии и продлится 10 недель. США намерены передать на базу 31 "Абрамс" к концу мая.

Как уточняет Associated Press, для тренировок будут использоваться не те "Абрамсы", которые потом пойдут на фронт. 31 танк, предназначенный для передачи Украине, сейчас проходит в США доукомплектовку, чтобы соответствовать украинским условиям. Переподготовка танков в США и обучение украинских военнослужащих в Германии будут проходить одновременно, чтобы к тому моменту, когда "Абрамсы" будут переданы Украине, танкисты были сразу готовы к их использованию на поле боя.

Обучить предполагается порядка 250 военных - как танкистов, так и механиков, которые будут обслуживать и ремонтировать боевые машины.

  • С начала войны при содействии Пентагона прошли обучение уже 8800 украинских военных. Ещё около 2500 обучаются в данное время.
  • Встреча министров обороны на военно-воздушной базе Рамштайн проходит в пятницу. Это уже 11-я встреча поддерживающих Украину стран в таком формате. Министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил, что западные союзники будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

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