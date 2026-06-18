В Польше задержали подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого

Премьер-министр Польши Дональд Туск утром 18 июня заявил о задержании в стране подозреваемого в убийстве эмигрировавшего из России художника и акциониста Семена Скрепецкого.

"У него грузинский паспорт. Спецслужбы работают над установлением личности заказчика", – написал Туск в социальной сети X.

Польские СМИ, в частности Onet и RMF FM, при этом пишут со ссылкой на источники, что грузинский паспорт, вероятно, поддельный, а задержанный является чеченцем по национальности. Официально это не подтверждено.

Скрепецкого убили 15 июня: неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке в Бяла-Подляске. Полиция изначально задержала двоих граждан Беларуси, но 17 июня их отпустили. Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак сообщил, что они оказались непричастны к убийству и их допросили в качестве свидетелей.

Полиция пока не называла версии убийства.

Семён Скрепецкий – творческий псевдоним российского художника Роберта Кузовкова. Он стал известен карикатурами, в том числе политическими: он в сатирическом и критическом ключе рисовал президента России Владимира Путина, оппозиционного политика Алексея Навального, главу Чечни Рамзана Кадырова, Александра Лукашенко. В 2021 году он покинул Россию и эмигрировал в Польшу.

За три дня до убийства, 12 июня, в день России, Скрепецкий вышел в пикет в лаптях, с привязанным к штанам флагом РФ и картиной в стиле иконы со Сталиным и Путиным.