В Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

В Польше задержан и по решению суда арестован гражданин этой страны, которого подозревают в сотрудничестве с Россией. Утверждается, что он собирал для российской военной разведки информацию об аэродроме в польском городе Жешув, расположенном недалеко от границы с Украиной. Как утверждается, эта информация, помимо прочего, должна была помочь в подготовке покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.

О задержании польского гражданина по имени Павел К. сообщила национальная прокуратура Польши. Задержан он был 17 апреля, сообщение опубликовано на следующий день. Утверждается, что материалы и доказательства по этому делу были переданы польской стороне Генеральной прокуратурой Украины.

Украинская Генпрокуратура также опубликовала сообщение о задержании и аресте польского гражданина. В нём утверждается, что подозреваемый по собственной инициативе вступил в контакт с представителями российского военного командования. Также упоминается возможная подготовка покушения на Зеленского во время его пребывания в Польше.

Сообщается, что решение об аресте подозреваемого принял суд в Варшаве. Ему предъявлено обвинение в "готовности действовать в интересах иностранной разведки против Польши". Эта статья предполагает до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается. Какие-либо иные подробности о деле пока не известны.

Обе стороны подчеркнули плодотворное сотрудничество между польскими и украинскими спецслужбами и правоохранительными органами в этом деле.