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В Польше задержаны подозреваемые в нападении на Леонида Волкова

Леонид Волков
Леонид Волков

В Польше были задержаны два человека по подрзрению в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова, которое произошло в Литве. Об этом в пятницу сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Он поблагодарил Польшу за "отличную работу", отметив, что обсудил задержание с президентом Польши Анджеем Дудой. По словам Науседы, подозреваемые будут переданы властям Литвы после завершения необходимых процедур.

Науседа не привёл подробностей о личностях задержанных. Ранее спецслужбы Литвы заявляли, что за нападением на Волкова, соратника Алексея Навального, по всей вероятности стоят российские власти.

Сам Волков написал, что пока не знает подробностей. "Могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиция на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной", - добавил он.

  • Леонид Волков, один из руководителей основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией, живёт в Вильнюсе. Вечером 12 марта неизвестный с молотком набросился на него у его дома на окраине литовской столицы. Он, как сообщается, распылил Волкову в глаза слезоточивый газ и начал бить его молотком, оппозиционер отбивался. После нападения Волкова отвезли в больницу, где ему диагностировали перелом руки. Волков назвал нападение "бандитским приветом из Петербурга", очевидно имея в виду причастность к нему российских властей и лично Владимира Путина. Нападение произошло менее чем через месяц после смерти Навального в российской колонии, которую соратники Навального считают убийством.
  • Власти Литвы сразу после нападения предположили, что за ним мог стоять Кремль. "Я могу сказать Путину только одно: вас здесь никто не боится", – заявил тогда Науседа.

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