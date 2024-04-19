В Польше задержаны подозреваемые в нападении на Леонида Волкова

В Польше были задержаны два человека по подрзрению в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова, которое произошло в Литве. Об этом в пятницу сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Он поблагодарил Польшу за "отличную работу", отметив, что обсудил задержание с президентом Польши Анджеем Дудой. По словам Науседы, подозреваемые будут переданы властям Литвы после завершения необходимых процедур.

Науседа не привёл подробностей о личностях задержанных. Ранее спецслужбы Литвы заявляли, что за нападением на Волкова, соратника Алексея Навального, по всей вероятности стоят российские власти.

Сам Волков написал, что пока не знает подробностей. "Могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиция на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной", - добавил он.