"Привет от Путина": в Вильнюсе напали на Леонида Волкова

В Вильнюсе во вторник вечером 12 марта неизвестные напали на ближайшего соратника Алексея Навального, бывшего начальника сети его штабов Леонида Волкова. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на Киру Ярмыш, долгое время работавшую у Навального пресс-секретарём. По словам Ярмыш, Волкову "разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком". В комментарии "Агентству" Ярмыш уточнила, что Волков отбивался от нападавших "дверью машины и ногами". "Поэтому били, куда попали – по ногам", – уточнила она.



Волков госпитализирован. Через несколько часов его отпустили из больницы с гипсом на руке. По словам политика, из него "пытались сделать отбивную": нападавший раз пятнадцать ударил его молотком для отбивных по ноге. "Это был такой типичный, очевидный, характерный привет от Путина, из бандитского Петербурга", – сказал Волков. Нападение произошло накануне выборов президента России, которые пройдут в ближайшие выходные. Волков и жена Алексея Навального Юлия призывали всех россиян принять участие в акции "Полдень против Путина", и это могло стать одной из причин нападения.



Соратники Леонида Волкова распространили видео с его реакцией на нападение в Вильнюсе

Уехавший из России оппозиционный политик Дмитрий Гудков уверен, что нападение на Леонида Волкова – это не обычное криминальное происшествие, а месть властей за его политическую позицию. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Настоящее время":

Это бандитский Петербург в действии, российская оппозиция в опасности

- Я абсолютно согласен, что это бандитский Петербург в действии. Это месть тем людям, которые сегодня нашли возможность организовать акцию "Полдень против Путина", и она явно беспокоит Кремль. Леониду мои слова поддержки и солидарности. Я очень надеюсь, что эти мерзавцы будут наказаны. Я надеюсь, что правоохранительные органы Литвы смогут найти человека, который напал на Леонида. Российская оппозиция в опасности даже за границей. Я в этом я не сомневался еще достаточно давно, когда в Солсбери было отравление Скрипалей. Недавно в Испании расстреляли бывшего пилота, который отказался участвовать в войне с Украиной и находился как раз на территории Испании. Поэтому, конечно, да, все оппозиционеры, которые сегодня представляют хоть какую-то угрозу путинскому режиму, находятся в зоне риска.

Однажды я прилетел в одну из стран Европы, и меня остановила полиция и сказала, что есть список (оппозиционеров, которым грозит опасность – Р.С.), и что нам нужно быть аккуратнее. Это было, мне кажется, то ли в сентябре, то ли в октябре прошлого года. Видимо, сейчас в связи с предстоящими, как это принято говорить, так называемыми путинскими выборами, риски возросли. Я знаю, что Франция даже принудительно дает охрану оппозиционерам. Некоторым из них было предложено либо остаться во Франции, но с охраной, либо покинуть Францию. Потому что европейцам не нужно, чтобы на их территории совершались какие-то нарушения. Но, к сожалению, такое есть не во всех странах Европы - говорит Дмитрий Гудков.



Живущая в Польше российский оппозиционный политик Наталья Шавшукова полагает, что нападение на Леонида Волкова в Литве связано с его политической деятельностью и агитацией против Путина:

Это однозначно привет от Путина, он дает понять, что все контролирует

- Я думаю, что это однозначно привет от Путина. И это продолжение всех тех инцидентов, которые уже были за границей - со Скрипалями, с Литвиненко и так далее. Путин дает понять и внутри и вовне, что он по-прежнему все контролирует, что, несмотря на все санкции, его люди есть в Европе. И к сожалению, несмотря на то, что оппозиционеры уехали, им по-прежнему угрожает опасность. Я думаю, что нападение перед выборами не случайно. Это рассчитано, в том числе, на внутреннюю аудиторию, которая, может быть, не так довольна успехами в Украине, и которая, вот эта радикальная аудитория, хочет новой крови хотя бы таким образом.

- Смерть Алексея Навального могла спровоцировать новую волну нападений на тех, кто против Путина и живет за границей?

"Мы вас достанем", как любило говорить КГБ

- Я думаю, что Путин хочет дать понять, что все, кто уехал, по- прежнему находятся под контролем, что никто не может чувствовать себя в безопасности, даже находясь за границей, и что, грубо говоря, "Мы вас достанем", как это любило говорить КГБ.



- Хочу спросить вас как человека, оппозиционного Путину - как лично вы себя чувствуете в этой ситуации?

Я все равно чувствую себя более защищенной, чем в России

- Здесь я все равно чувствую себя более защищенной, чем в России, потому что ожидать, что за тобой приедет машина для обыска или ждать там стука в дверь – все равно гораздо хуже, чем находиться за границей и ожидать нападения каких-то сумасшедших. Ну, честно говоря, я сама, как физическое лицо и как оппозиционер, не чувствую опасности. Может быть, это ложное чувство, но я надеюсь, что пока что это не коснется широкого круга оппозиционеров. Хотя ничего не исключено, - считает Наталия Шавшукова.



О нападении на Леонида Волкова и общей опасности противникам путинского режима говорит уехавшая из России оппозиционерка Елена Котеночкина:

Навальный накануне его убийства призывал россиян участвовать в "Полдне против Путина"

- Первая мысль, объясняющая нападение на Леонида Волкова – предстоящие президентские выборы и его роль в избирательной кампании против Путина. Леонид как раз занимается направлением в ФБК, связанным с политикой и , насколько я понимаю, именно он занимается агитацией внутри России. Возможно, он и курирует так называемую "Добрую машину пропаганды 2" - это когда волонтеры звонят людям в России и пытаются их агитировать против Путина. ФБК присоединилась к кампании "Полдень против Путина", которую инициировало движение "Европейский Петербург" и Максим Резник. Алексей Навальный накануне его убийства призвал россиян участвовать в "Полдне против Путина".

Я связываю нападение на Волкова с его политической деятельностью

Согласно этой стратегии , люди в России и за рубежом должны прийти на избирательные участки 17 марта в 12:00 и образовать очереди. Очереди на легальные мероприятия, такие как сбор подписей за антивоенного кандидата, похороны, выборы – по сути, становятся единственной безопасной возможностью участвовать в массовой акции протеста. Видимо, Кремль располагает адекватной социологией настроения россиян и напуган перспективой образования таких очередей. Леонид Волков выпускает еженедельные ролики о текущей избирательной кампании, разьясняет, как правильно голосовать против Путина, как агитировать, как привлекать людей на избирательные участки. Конечно, я связываю нападение на Волкова с его политической деятельностью. И тогда предположение ряда политологов о том, что Алексея убили именно из-за предстоящих выборов и призыва к "Полдню против Путина", подтверждается нападением на Волкова.

- Лично вы опасаетесь нападений?

По какой-то причине в Литве живут люди, которые негативно относятся к Навальному и ФБК

- Я тоже продвигаю стратегию "Полдня" , как в рамках нашего движения "Мир. Прогресс. Права человека" , так и в рамках других инициатив. В Вильнюсе также планируется акция, уже согласованая с городской администрацией. Стоит ли нам бояться нападения? Лично я исключаю для себя такой сценарий - я активист незначительный. Кроме того, есть еще одна версия нападения на Леонида Волкова,

не связанная с предстоящими выборами. По какой-то причине в Литве живут люди, которые крайне негативно относятся к Навальному и, видимо, ФБК. Мемориал Навальному возле российского посольства, который мы недавно там установили, постоянно разрушают вандалы. Активисты устанавливают его вновь и вновь. Ранее, когда летом инсталлировалась передвижная выставка "ШИЗО Навального", ее два раза поджигали и портили надписями вандалы, - говорит живущая в Вильнюсе Елена Котеночкина.



16 февраля российские власти сообщили о смерти Алексея Навального в колонии "Полярный волк" на Ямале. В заключении о его смерти сказано, что он умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что оппозиционного политика убили. В преддверии голосования на выборах президента России соратники Навального объявили о подготовке протестной акции "Полдень против Путина". Команда оппозиционера призвала приходить на избирательные участки в полдень 17 марта.

"Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно: "Навальный", – рассказывала об акции вдова Навального Юлия. Леонид Волков, рассказывая об акции "Полдень против Путина", назвал участие в ней "политическим завещанием Алексея Навального".