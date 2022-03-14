В полночь в России был заблокирован Instagram

На всей территории России с 0 часов 14 марта заблокирован доступ к социальной сети Instagram. По данным проекта GlobalCheck, инстаграм заблокирован у всех провайдеров, получить доступ к соцсети можно, только используя VPN или другие инструменты обхода блокировок.

Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к инстаграму 11 марта. Роскомнадзор заявил, что доступ ограничивается "в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих", а также с целью "обеспечить психологическое здоровье граждан". Роскомнадзор внёс инстаграм в реестр запрещённой информации. На портале госуслуг пользователей Инстаграма призвали регистрироваться в российских соцсетях ВКонтакте и "Одноклассники".

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. Фейсбук был заблокирован ещё раньше, а WhatsApp российские власти пока решили не блокировать, заявив, что это средство связи, а не соцсеть.

Поводом для иска против Meta и блокировки инстаграма стало изменение политики модерации контента - Meta разрешила украинским пользователям высказывать проклятия и призывать к насилию в отношении российских военных (обезличенно, не в адрес конкретных лиц). При этом в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России, а также уточнили, что новые правила временные, введены в связи с вторжением российской армии в Украину и касаются только территории Украины. Тем не менее, в российских прокремлёвских СМИ началась кампания с обвинениями Meta в "русофобии".

Инстаграм - соцсеть, основу контента в которой составляют фотографии и видео. В России пользовались десятки миллионов человек, в том числе представители власти, различные компании и организации. Многие россияне занимались бизнесом при помощи соцсети.

После начала войны в Украине российские власти заблокировали сайты ряда российских и зарубежных независимых СМИ, в том числе Радио Свобода и его проектов.