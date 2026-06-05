В порту Констанцы в Румынии взорвался морской дрон

В порту румынского города Констанца утром 5 июня взорвался морской дрон. Об этом сначала сообщили местные СМИ. Минобороны Румынии позднее подтвердило информацию.

По данным ведомства, инцидент произошел около 10:30 по местному времени на 78-м причале недалеко от здания Румынского агентства по спасению на море.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат рассказал Digi 24, что около 06:00 представители агентства по спасению сообщили о морском беспилотнике в порту. Территорию оцепили. Когда стало ясно, что дрон может взорваться, людей эвакуировали.

Издание со ссылкой на источники пишет, что дрон застрял противоразливном боновом заграждении в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала. Через несколько часов после его обнаружения беспилотник, как сообщается, сдетонировал.

В Минобороны Румынии отмечают, что дрон относится к типу беспилотных аппаратов, которые используются в войне России с Украиной, и такие беспилотники не находятся на вооружении румынской армии.

По предварительным данным, никто не пострадал. Арафат отметил, что власти активировали "красный" план реагирования и все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

В мае морской беспилотный аппарат был обнаружен недалеко от берегов Лефкады в Греции. Рыбаки отбуксировали его в порт Василики, затем катер переместили на военно-морскую базу и впоследствии обезвредили. Предполагается, что операторы потеряли управление и дрон сбился с курса.

Экспертиза, проведенная Генштабом национальной обороны Греции, подтвердила, что дрон принадлежит Украине и использовался для операций против судов, связанных с российским "теневым флотом". В начале июня Афины в связи с этим инцидентом официально выразили протест Киеву.