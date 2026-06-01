В Румынии подтвердили: ударивший по стране дрон был российским

В Кремле не получали какой-либо реакции от Румынии на слова российского президента Владимира Путина о готовности провести "объективное расследование" в случае передаче Москве обломков беспилотника, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Беспилотник попал в дом в Румынии в ночь на 29 мая, пострадали два человека. Власти Румынии заявили о том, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки.

В воскресенье президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике "Герань-2".

По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями, он отметил, что на обломке видна надпись "Герань-2", о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина он не комментировал.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что дрон вошёл в воздушное пространство Румынии во время российского удара по Украине. При этом ведомство не подтвердило утверждения о том, что он был сбит украинской системой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за "ясность" и отметил, что факты являются лучшим средством против "лжи Путина".

Румыния после инцидента приняла решение о закрытии российского консульства в Констанце. Вместе с тем, страна не стала официально инициировать процедуру консультаций в соответствии с 4-й статьёй договора о НАТО. Власти ранее подчёркивали, что речь по всей видимости не шла о целенаправленной атаке именно на Румынию.



