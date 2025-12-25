В порту Темрюка после атаки дронов загорелись нефтепродукты

В порту города Темрюк в Краснодарском крае после атаки дронов в ночь на 25 декабря загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, отмечает "Настоящее Время".

Кроме того, повреждены несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника одного из предприятий в селе Николаевка Щербиновского района.

Минобороны России отчиталось о 170 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 25 декабря. Над Краснодарским краем, по данным ведомства, сбито семь дронов. Больше всего беспилотников, как утверждается, было сбито над Брянской областью. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, было сбито восемь летевших на Москву беспилотников.

В Украине пока не комментировали удар по городу Темрюк.