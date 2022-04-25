В пожаре на оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек

В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны России в Твери погибли 17 человек. Об этом сообщается на сайте правительства области.

По информации властей региона, опознаны тела только пятерых погибших. Не менее 27 человек в результате пожара пострадали.

Пожар в научно-исследовательском институте начался 21 апреля. Площадь возгорания составила почти 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали более 240 человек. Было задействовано 60 единиц спецтехники и вертолет МИ-8. Потушить пожар удалось только на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Загоревшийся НИИ принимал участие в разработке "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.