В Праге в "Русский дом" кинули несколько коктейлей Молотова

В Праге неизвестные вечером 26 марта бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание Российского центра науки и культуры (так называемый Русский дом). Об этом сообщила полиция Чехии, а также глава Русского дома. Зданию, судя по опубликованным фото, был причинён незначительный ущерб - разбиты стёкла, возникло возгорание, которое было потушено.

В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о повреждении чужого имущества и о том, что нападавшего или нападавших ищут.

Руководитель "Русского дома" Игорь Гиренко отметил, что "по счастливому стечению обстоятельств, три из шести "коктейлей Молотова" не взорвались"", то есть не вызвали пожар. Речь идёт имено о тех бутылках, которые закинули непосредственно внутрь здания, они попали в помещение, где расположена библиотека. По мнению Гиренко, нападение было приурочено к проведению заключительного мероприятия дней русской культуры в пятницу 27 марта. "Целить в культуру могут только бесчеловечные твари! Нам их повадки и почерк хорошо знакомы", - цитирует Гиренко ТАСС. При этом он не сказал, кого именно подозревает в нападении, и поблагодарил чешские правоохранительные органы за оперативность.

"Русские дома" в зарубежных странах работают в системе федерального агентства Россотрудничество. Их деятельность не прекратилась после российского вторжения в Украину, несмотря на введённые против Россотрудничества западные санкции - она, как правило, регулируется межгосударственными соглашениями. Активисты и журналисты-расследователи обращали внимание на то, что, кроме организации культурных мероприятий, деятельность "Русских домов" направлена и на распространение прокремлёвских нарративов, в том числе о войне в Украине.

На днях в городе Пардубице в Чехии был подожжён цех компании, которая производит беспилотники, в том числе для Украины. Ответственность взяла на себя левая пропалестинская группировка. Были задержаны три человека - пропалестинские активисты. В полиции при этом заявили, что расследуют и возможный "российский след".