В Праге задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

В Праге задержали подозреваемого в нападении на здание Российского центра науки и культуры (так называемый Русский дом) – вечером 26 марта в здание бросили несколько бутылок с зажигательной смесью.
Как говорится в сообщении чешской полиции, поджигателем оказался иностранец, который сам сдался полиции. Гражданство задержанного не уточняется. Утверждается, что он планировал нападение с лета 2025 года. Другие детали пока неизвестны.
Ранее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о повреждении чужого имущества.
В результате нападения зданию "Русского дома", судя по опубликованным фото, был причинен незначительный ущерб – разбиты стекла, возникло возгорание, которое было потушено.
- "Русские дома" в зарубежных странах работают в системе федерального агентства Россотрудничество. Их деятельность не прекратилась после российского вторжения в Украину, несмотря на введенные против Россотрудничества западные санкции - она, как правило, регулируется межгосударственными соглашениями. Активисты и журналисты-расследователи обращали внимание на то, что, кроме организации культурных мероприятий, деятельность "Русских домов" направлена и на распространение прокремлёвских нарративов, в том числе о войне в Украине.