Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Праге задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Здание "Русского дома" в Праге после нападения 26 марта 2026 года
Здание "Русского дома" в Праге после нападения 26 марта 2026 года

В Праге задержали подозреваемого в нападении на здание Российского центра науки и культуры (так называемый Русский дом) – вечером 26 марта в здание бросили несколько бутылок с зажигательной смесью.

Как говорится в сообщении чешской полиции, поджигателем оказался иностранец, который сам сдался полиции. Гражданство задержанного не уточняется. Утверждается, что он планировал нападение с лета 2025 года. Другие детали пока неизвестны.

Ранее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о повреждении чужого имущества.

В результате нападения зданию "Русского дома", судя по опубликованным фото, был причинен незначительный ущерб – разбиты стекла, возникло возгорание, которое было потушено.

  • "Русские дома" в зарубежных странах работают в системе федерального агентства Россотрудничество. Их деятельность не прекратилась после российского вторжения в Украину, несмотря на введенные против Россотрудничества западные санкции - она, как правило, регулируется межгосударственными соглашениями. Активисты и журналисты-расследователи обращали внимание на то, что, кроме организации культурных мероприятий, деятельность "Русских домов" направлена и на распространение прокремлёвских нарративов, в том числе о войне в Украине.
This item is part of
XS
SM
MD
LG