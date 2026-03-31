В Праге задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

В Праге задержали подозреваемого в нападении на здание Российского центра науки и культуры (так называемый Русский дом) – вечером 26 марта в здание бросили несколько бутылок с зажигательной смесью.

Как говорится в сообщении чешской полиции, поджигателем оказался иностранец, который сам сдался полиции. Гражданство задержанного не уточняется. Утверждается, что он планировал нападение с лета 2025 года. Другие детали пока неизвестны.

Ранее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о повреждении чужого имущества.

В результате нападения зданию "Русского дома", судя по опубликованным фото, был причинен незначительный ущерб – разбиты стекла, возникло возгорание, которое было потушено.