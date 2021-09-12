В Праге задержан предполагаемый участник аннексии Крыма

В аэропорту Праги был задержан российский гражданин по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума чешской полиции.

Ранее в воскресенье представитель российских властей аннексированного Крыма Александр Молохов сообщил РИА Новости о задержании в Праге активиста так называемой Крымской весны Александра Франчетти. "Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами" - сказал Молохов. Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, "на верную смерть".

В российском посольстве агентству ТАСС подтвердили информацию о задержании активиста. Каких-либо иных подробностей пока нет. Неизвестно, в частности, в каких именно преступлениях обвиняют россиянина украинские власти.

В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники.

В 2014 году россиянин активно участвовал в аннексии Крыма. Утверждается, что за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова Франчетти создал в Крыму группировку "Северный ветер". Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Информацию об этом Франчетти подтвердил в одном из своих интервью на YouTube. Тогда же он рассказал, что группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.

По данным СМИ, с 2000 года Франчетти постоянно живёт в Праге и работает тренером по фитнесу. При этом он регулярно бывал в Крыму. Он утверждает, что не нарушал международное законодательство.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости". События весны 2014 года в России нередко называют "Русской" или "Крымской" весной.