В правительстве РФ одобрили уголовное преследование за "русофобию"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесение в Уголовный кодекс новой статьи – об ответственности за русофобию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с проектом отзыва правительства на законопроект, внесённый ранее депутатом Госдумы Ириной Яровой.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьёй 136.1 "Русофобия". Как следует из проекта, привлекать к ответственности по ней планируют зарубежных чиновников и "должностных лиц публичных международных организаций", а сам состав преступления образуют "дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ... в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ". Отдельно предлагается наказывать за призывы к совершению дискриминационных действий. Что такое дискриминационные действия, не поясняется, наказание за "русофобию", совершённую на территории России, также не предусмотрено.

При этом законопроект предусматривает расширение действия российского уголовного законодательства на иностранных граждан, не проживающих постоянно в России и совершивших преступление за пределами России, а суд предлагается проводить в отсутствие подсудимых. Из пояснительной записки следует, что это необходимо не только для преследования иностранцев за "русофобию", но и для "обеспечения мер защиты, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших по защите Отечества", – то есть предполагается судить, например, зарубежных чиновников, которые примут решения о демонтаже советских военных памятников.

"С учётом ряда замечаний правительство поддерживает проект закона", – говорится в документе.