Путин на Всемирном русском соборе: "русофобия стала идеологией Запада"

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник в режиме видеосвязи на Всемирном русском народном соборе, предупредил страны Запада, что Москва расценит как акт агрессии любое вмешательство извне "с целью вызвать межнациональные или межрегиональные конфликты".

Агентство Reuters в связи с этим заявлением напоминает о намеченных на март в России президентских выборах. Издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, ранее в ноябре писало, что одной из главным тем новой президентской кампании Путина станет не война в Украине, но "акцент на внешней политике". В Кремле уверены, что у россиян есть запрос на критику "коллективного Запада", отмечали собеседники "Медузы".

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину с февраля 2022 года привело к самой серьёзной конфронтации между Москвой и Западом со времён Карибского кризиса, связанного с установкой по указу советского лидера Никиты Хрущева ядерных ракет на Кубе в 1962 году. Нынешняя напряжённость в отношениях со странами НАТО побудила Владимира Путина развернуться в сторону Китая, отмечает Reuters.

После начала вторжения в Украину, которое Москва связывала с необходимостью "денацификации" и "демилитаризации" Украины, Путин изменил нарратив о войне, представляя её как экзистенциальную битву с заносчивым Западом, который, как следует из слов российского президента, сам находится в культурном, социальном и экономическом упадке.

Выступая 28 ноября на Всемирном русском соборе, возглавляемом патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин сказал, что русофобия "практически стала официальной идеологией западных правящих элит". "Вновь запустили старую шарманку: мол, Россия, это тюрьма народов, а сами русские - народ рабов... А на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно

расчленить и разграбить Россию", - утверждает Путин.