Путин на Всемирном русском соборе: "русофобия стала идеологией Запада"

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник в режиме видеосвязи на Всемирном русском народном соборе, предупредил страны Запада, что Москва расценит как акт агрессии любое вмешательство извне "с целью вызвать межнациональные или межрегиональные конфликты".
Агентство Reuters в связи с этим заявлением напоминает о намеченных на март в России президентских выборах. Издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, ранее в ноябре писало, что одной из главным тем новой президентской кампании Путина станет не война в Украине, но "акцент на внешней политике". В Кремле уверены, что у россиян есть запрос на критику "коллективного Запада", отмечали собеседники "Медузы".
Полномасштабное вторжение российской армии в Украину с февраля 2022 года привело к самой серьёзной конфронтации между Москвой и Западом со времён Карибского кризиса, связанного с установкой по указу советского лидера Никиты Хрущева ядерных ракет на Кубе в 1962 году. Нынешняя напряжённость в отношениях со странами НАТО побудила Владимира Путина развернуться в сторону Китая, отмечает Reuters.
После начала вторжения в Украину, которое Москва связывала с необходимостью "денацификации" и "демилитаризации" Украины, Путин изменил нарратив о войне, представляя её как экзистенциальную битву с заносчивым Западом, который, как следует из слов российского президента, сам находится в культурном, социальном и экономическом упадке.
Выступая 28 ноября на Всемирном русском соборе, возглавляемом патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин сказал, что русофобия "практически стала официальной идеологией западных правящих элит". "Вновь запустили старую шарманку: мол, Россия, это тюрьма народов, а сами русские - народ рабов... А на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно
расчленить и разграбить Россию", - утверждает Путин.
- Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Их точная дата ещё не назначена, это должен сделать Совет Федерации в середине декабря.
- Владимир Путин занимает пост президента с 2000 года (с перерывом на 2008–2012 годы). Принятые в 2020 году в России поправки к Конституции позволяют ему баллотироваться ещё на два шестилетних срока. Пока Путин прямо не объявлял, что будет переизбираться, но практически никто из собеседников СМИ во властных кругах в этом не сомневается.
- Западные страны отрицают обвинения в попытках дестабилизировать Россию. Против Москвы введено несколько пакетов жёстких экономических и других санкций за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года.
- Масштабное расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года, и что это могло быть санкционировано руководством страны. Соединённые Штаты и их союзники обвиняют Россию во вмешательстве в выборы в других странах, в хакерских атаках на международные организации, в иных дестабилизирующих действиях при участии спецслужб. Москва подобные обвинения категорически отрицает.
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