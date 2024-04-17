В преддверии Олимпиады во Франции разогнали самый большой сквот

Во Франции в преддверии Олимпийских игр полиция старается зачистить Париж от бездомных и нелегальных мигрантов. В среду сотрудники правоохранительных органов выселили всех жильцов из самого большого сквота страны на северной окраине Парижа. Их выдворили за пределы столицы.

В заброшенном здании, где когда-то располагался офис автобусной компании, жили около 450 людей. Почти все они - не уроженцы Франции. Часть из них - нелегальные иммигранты, другая часть - легальные жители страны со статусом беженца или иным видом на жительство, многие были трудоустроены, но не могли найти себе жильё. Среди проживающих в сквоте было около 50 женщин и 20 детей, при этом не менее 10 детей ходили в районную школу.

Как сообщает Le Monde, к зданию были подогнаны автобусы. Под контролем полиции более 300 жителей сквота с вещами погрузили на них. Автобусы отправились в Орлеан в центре Франции и в Бордо на юго-западе страны. Какая социальная помощь будет оказана переселенцам в этих городах, не уточняется.

Медицинский работник Поль Алаузи, несколько лет оказывавший помощь жителям сквота, назвал выселение его жителей "социальной зачисткой перед Олимпиадой". Он рассказал The Guardian, что за последний год число проживающих в сквоте увеличилось вдвое из-за того, что в преддверии Олимпиады власти стали выгонять незаконных поселенцев из других заброшенных домов. В прошлом году полиция разогнала сквот в районе Иль-Сен-Дени, где построили олимпийскую деревню.

По словам Алаузи, большинство жильцов сквота - выходцы из Судана, Эфиопии и Эритреи. При этом более половины из них живут во Франции легально, многие работают. Однако, по словам медика, мигранты сталкиваются с бытовым расизмом: арендодатели нередко отказываются сдавать им жильё даже при наличии всех документов, и людям приходится селиться в заброшенных зданиях.