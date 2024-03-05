В преддверии Супервторника Трамп выиграл кокусы в Северной Дакоте

Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Северной Дакоте.

По данным The New York Times, Трамп набрал 84,6% голосов, его ближайшая соперница Никки Хейли – 14,1%, остальные два кандидата – менее процента. Благодаря этой победе Трамп получит ещё 29 голосов делегатов на партийном съезде по выдвижению кандидата на пост президента, который пройдёт в июле.

Сегодня в США – так называемый Супервторник, когда праймериз и Демократической, и Республиканской партий состоятся сразу в 15 штатах и на Американском Самоа. По итогам Супервторника республиканцы распределят между кандидатами 865 делегатов. Сейчас у Трампа 273 делегатов, у Хейли – 43. Для номинации на пост президента необходимо не менее 1215.

Победа в Северной Дакоте стала девятой для Трампа. На счету Хейли одна победа: на праймериз в столице США – Вашингтоне, которые прошли в воскресенье, 3 марта. Судя по опросам республиканцев, Трамп в итоге получит номинацию на пост президента США.

В этом случае Трамп поборется с вероятным кандидатом от Демократической партии – Джо Байденом – и ещё несколькими претендентами. Опросы американцев разными социологическими службами не дают однозначных прогнозов: по некоторым с небольшим преимуществом побеждает Байден, по другим – Трамп. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.