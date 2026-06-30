В Приангарье ограничат движение речных судов из-за нехватки топлива

"Восточно-Сибирское речное пароходство" сокращает регулярные и экскурсионные рейсы в связи с дефицитом топлива и ростом его стоимости в Иркутской области, сообщается на сайте компании.

В условиях недостатка топлива компания намерена сосредоточиться на субсидируемых перевозках и обеспечении паромных переправ в регионе. Речь идет о маршрутах на остров Ольхон и порт Байкал, а также в Большие Коты, Листвянку и Байкальские Дюны.

"Восточно-Сибирское речное пароходство" является естественным монополистом в области речных перевозок по Ангаре и ее притокам, а также по озеру Байкал.

Тем временем в Забайкалье начали продажу бензина по талонам и топливным картам, пишут Сибирь.Реалии. В Чите на АЗС, которые принадлежат компания "Нефтемаркет", появились объявления о продаже по талонам бензина марок АИ-92 и АИ-95. Сеть автозаправочных станций БРК в Забайкалье также прекратила продажу АИ-100 и АИ-92 физическим лицам. С 1 июля компания прекратит продажу АИ-95. Причиной прекращения продажи в БРК назвали невыполнение поставщиками обязательств по действующим договорам.

На фоне топливного кризиса в России подорожали 20-литровые пластиковые и металлические канистры, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить". Пластиковая канистра "Экстрим-С" с конца апреля до окончания июня подорожала на 60%: с 3-3,7 тысячи рублей до 4,9-5 тысяч. Канистра Oktan подорожала с 3 тысяч до 5-6,5 тысячи рублей. Канистра 3ton, которая стоила в апреле 1,6 тысячи, сейчас продается за 16 тысяч.