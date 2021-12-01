Участник бунта в ангарской колонии рассказал об изнасиловании в СИЗО 

Участник бунта заключённых в ангарской исправительной колонии №15 Сергей Зырянов, которого после этих событий обвинили в нападении на главу иркутского управления ФСИН Леонида Сагалакова, рассказал своему адвокату о том, что подвергся пыткам и изнасилованию.

Весной прошлого года, сразу после бунта, Зырянова перевели из ангарской колонии в СИЗО №6, которое также находится в Ангарске. Там, по словам заключённого, его избивали и пытали, а 11 апреля он подвергся насильственным действиям сексуального характера со стороны арестантов, сотрудничающих с администрацией изолятора.

Согласно адвокатскому опросу, Зырянову в задний проход засунули швабру, из-за чего у него открылось кровотечение и он испытал "сильнейшую физическую боль". Таким образом от заключённого добивались показаний по делу о бунте в ИК №15. По версии следствия, Зырянов "подобрал кусок бордюра и бросил его в жизненно важную часть тела - голову - начальника ГУФСИН России по Иркутской области". Обвиняемый утверждает, что ничего подобного не делал.

Позднее, в ходе медицинского обследования, у Зырянова были зафиксированы повреждения прямой кишки.

Накануне стало известно, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту пыток в иркутском СИЗО №1 заключённого Хумайда Хайдаева, который также обвиняется в участии в бунте в ангарской исправительной колонии №15.

Бунт в ангарской колонии произошёл 10 апреля 2020 года. Он начался с избиения одного из заключённых сотрудником ФСИН. Осуждённый вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН избили его вновь. После этого в знак протеста 17 человек в бараке нанесли себе раны.

В течение года после бунта заключённых ангарской колонии перевозили в другие ИК и СИЗО, где их пытали для получения признательных показаний в организации мятежа. На основании заявлений заключённых, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, а также об истязаниях и насилии в отношении осуждённых. При этом против девятнадцати бунтовщиков тоже завели уголовные дела.