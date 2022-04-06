В Приморье арестован бывший кандидат в губернаторы

В Приморском крае суд арестовал на месяц бывшего кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. Его подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, Ищенко как учредитель строительной компании "Аврора-Строй" с декабря 2016 по июнь 2021 года похитил более 105 миллионов рублей у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке.

Ищенко задержали 4 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

В 2018 году Андрей Ищенко баллотировался на пост губернатора Приморского края от КПРФ. Он уступил кандидату от "Единой России", действующему губернатору Андрею Тарасенко полтора процента голосов, несмотря на то, что лидировал после подсчета 97 процентов протоколов.

После подведения итогов выборов кандидаты обвинили друг друга в нарушениях. Избирком Приморского края аннулировал результаты выборов. На перевыборы Ищенко не допустили, на них победил другой кандидат от "Единой России" Олег Кожемяко.