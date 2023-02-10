Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Приморье четырёх свидетелей Иеговы приговорили к срокам от 4 до 7 лет

В Приморском крае Спасский районный суд приговорил четырёх свидетелей Иеговы к срокам от четырёх до семи лет по обвинению в организации деятельности экстремистской организации и вербовке в неё. Об этом сообщает сайт "Свидетели Иеговы. Юридическая ситуация в России".

Учителю Дмитрию Малеваному назначили 7 лет колонии (максимальное наказание по статье - 10 лет), пенсионеров Алексея Трофимова и Ольгу Панюту приговорили к 6,5 и 4 годам колонии соответственно. Их отправили в СИЗО-4 Приморья. Ещё одна осужденная Ольга Опалева получила 4,5 года условного лишения свободы. В октябре 2019 года у неё случился инсульт в конвойном автомобиле.

Дело в отношении жителей Спасска-Дальнего возбудили ещё в 2018 году, около года они провели под домашним арестом. Их обвиняют в организации в городе деятельности организации "Свидетели Иеговы" и в вербовке новых её участников – под этим обвинение понимает собрания верующих для чтения Библии и религиозных обсуждений.

В ходе суда и следствия сторона защиты неоднократно жаловалась на нарушения. Так, одним из доказательств по делу стали записи разговоров, сделанные до начала вменяемого преступления. Обвиняемые также заявляли о фальсификации их письменных показаний.

  • В июне Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских властей о ликвидации церкви, запрет её деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих. Суд потребовал, чтобы Россия приняла все необходимые меры, чтобы уголовное преследование свидетелей было прекращено, а ранее осужденные за участие в деятельности церкви – освобождены. Решение ЕСПЧ было принято после исключения России из Совета Европы, Москва не собирается его исполнять.
  • В 2017 году Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Впоследствии все юридические лица организации внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.
  • Спустя год президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против последователей церкви были возбуждены сотни уголовных дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Шансов найти выживших всё меньше
Embed
Шансов найти выживших всё меньше

No media source currently available

0:00 0:21:23 0:00

Шансов найти выживших всё меньше

Турция и Сирия просят помощи


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG