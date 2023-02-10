В Приморье четырёх свидетелей Иеговы приговорили к срокам от 4 до 7 лет

В Приморском крае Спасский районный суд приговорил четырёх свидетелей Иеговы к срокам от четырёх до семи лет по обвинению в организации деятельности экстремистской организации и вербовке в неё. Об этом сообщает сайт "Свидетели Иеговы. Юридическая ситуация в России".

Учителю Дмитрию Малеваному назначили 7 лет колонии (максимальное наказание по статье - 10 лет), пенсионеров Алексея Трофимова и Ольгу Панюту приговорили к 6,5 и 4 годам колонии соответственно. Их отправили в СИЗО-4 Приморья. Ещё одна осужденная Ольга Опалева получила 4,5 года условного лишения свободы. В октябре 2019 года у неё случился инсульт в конвойном автомобиле.

Дело в отношении жителей Спасска-Дальнего возбудили ещё в 2018 году, около года они провели под домашним арестом. Их обвиняют в организации в городе деятельности организации "Свидетели Иеговы" и в вербовке новых её участников – под этим обвинение понимает собрания верующих для чтения Библии и религиозных обсуждений.

В ходе суда и следствия сторона защиты неоднократно жаловалась на нарушения. Так, одним из доказательств по делу стали записи разговоров, сделанные до начала вменяемого преступления. Обвиняемые также заявляли о фальсификации их письменных показаний.