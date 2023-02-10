В Приморье четырёх свидетелей Иеговы приговорили к срокам от 4 до 7 лет

В Приморском крае Спасский районный суд приговорил четырёх свидетелей Иеговы к срокам от четырёх до семи лет по обвинению в организации деятельности экстремистской организации и вербовке в неё. Об этом сообщает сайт "Свидетели Иеговы. Юридическая ситуация в России".
Учителю Дмитрию Малеваному назначили 7 лет колонии (максимальное наказание по статье - 10 лет), пенсионеров Алексея Трофимова и Ольгу Панюту приговорили к 6,5 и 4 годам колонии соответственно. Их отправили в СИЗО-4 Приморья. Ещё одна осужденная Ольга Опалева получила 4,5 года условного лишения свободы. В октябре 2019 года у неё случился инсульт в конвойном автомобиле.
Дело в отношении жителей Спасска-Дальнего возбудили ещё в 2018 году, около года они провели под домашним арестом. Их обвиняют в организации в городе деятельности организации "Свидетели Иеговы" и в вербовке новых её участников – под этим обвинение понимает собрания верующих для чтения Библии и религиозных обсуждений.
В ходе суда и следствия сторона защиты неоднократно жаловалась на нарушения. Так, одним из доказательств по делу стали записи разговоров, сделанные до начала вменяемого преступления. Обвиняемые также заявляли о фальсификации их письменных показаний.
- В июне Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских властей о ликвидации церкви, запрет её деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих. Суд потребовал, чтобы Россия приняла все необходимые меры, чтобы уголовное преследование свидетелей было прекращено, а ранее осужденные за участие в деятельности церкви – освобождены. Решение ЕСПЧ было принято после исключения России из Совета Европы, Москва не собирается его исполнять.
- В 2017 году Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Впоследствии все юридические лица организации внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.
- Спустя год президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против последователей церкви были возбуждены сотни уголовных дел.
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