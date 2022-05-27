В Приморье группа депутатов от КПРФ выступила против войны

Группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал депутат Леонид Васюкевич, сообщает Newsbox.24.

По словам Васюкевича, на фоне значительных потерь российские войска не смогут добиться успеха военным путем. "Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране будет больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", - сказал депутат.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который выступал с отчетом о деятельности за прошлый год, потребовал вывести из зала Васюкевича и Геннадия Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. "Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - цитирует Кожемяко "Коммерсантъ".

Депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса на текущем заседании. Глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев назвал действия однопартийцев "демаршем", а также заявил, что "они порочат честь КПРФ такими заявлениями". Он пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".

Депутаты Приморского законодательного собрания Леонид Васюкевич, Геннадий Шульга и Наталья Кочугова на момент публикации не ответили на запрос Сибирь.Реалии, депутат Александр Сустов отказался от комментариев.