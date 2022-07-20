В Приморье на местного депутата завели дело о "дискредитации" армии

В Приморье полиция обнаружила "дискредитацию вооруженных сил России" в действиях депутата местного заксобрания Леонида Васюкевича и завела в отношении него административное дело. Об этом сообщает "Коммерсант". В конце мая депутат призвал президента России Владимира Путина остановить войну и вывести войска из Украины.

Васюкевичу инкриминируют "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России". Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Депутат рассказал, что состав правонарушения полиция обнаружила в его заявлении на майской сессии. "Я с такими выводами не согласен, буду настаивать на оправдании. В моих словах не было дискредитации вооруженных сил", – сказал депутат.