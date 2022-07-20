В Приморье на местного депутата завели дело о "дискредитации" армии

В Приморье полиция обнаружила "дискредитацию вооруженных сил России" в действиях депутата местного заксобрания Леонида Васюкевича и завела в отношении него административное дело. Об этом сообщает "Коммерсант". В конце мая депутат призвал президента России Владимира Путина остановить войну и вывести войска из Украины.
Васюкевичу инкриминируют "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России". Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Депутат рассказал, что состав правонарушения полиция обнаружила в его заявлении на майской сессии. "Я с такими выводами не согласен, буду настаивать на оправдании. В моих словах не было дискредитации вооруженных сил", – сказал депутат.
- 27 мая при обсуждении повестки дня сессии заксобрания Приморья депутаты от КПРФ зачитали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине. В числе авторов значились Леонид Васюкевич, Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Александр Сустов. Последние двое позже заявили, что не подписывали документ.
- Глава фракции Анатолий Долгчаев оценил обращение как "демарш, который порочит честь КПРФ", а губернатор Олег Кожемяко назвал Васюкевича "изменником". К 1 июня депутатов Васюкевича и Шульгу исключили из фракции КПРФ, а депутатам Кочуговой и Сустову объявили выговор.
- Наталья Кочугова и Александр Сустов обратились в региональное управление СК с требованием привлечь депутата Леонида Васюкевича к уголовной ответственности за клевету.
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