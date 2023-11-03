В Приморье ученики занимались физкультурой в противогазах

В городе Лучегорск Приморского края на учительницу физкультуры , которая заставила учеников провести урок в противогазах и костюмах химической защиты завели административное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Дело возбуждено по статье "Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций".

По данным ведомства, в октябре 2023 года преподаватель физической культуры школы №4, которая в это время исполняла обязанности директора, заставила учеников шестого класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах. Отмечается, что это "недопустимые и опасные для детей методы воспитания".

Мать одного из учеников рассказала "Комсомольской правде", что учительнице якобы не понравилось, что перед её уроком дети, по её мнению, вели себя неподобающим образом. По словам матери, учительница физкультуры также зовёт на занятия своего сына, ученика 11 класса, который вместе со своими друзьями руководит наказанием младших ребят, и подобное происходит не первый раз.

Родители учеников пожаловались на преподавательницу физкультуры местному депутату, а тот написал заявления в прокуратуру и начальнику штаба "Юнармия". Выяснилось, что учительница является руководителем отряда юнармейцев школы.