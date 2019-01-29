Родители учеников седьмого класса школы №58 в Улан-Удэ пожаловались детскому омбудсмену на издевательства преподавателя ОБЖ над школьниками. Он заставил учеников весь урок просидеть в противогазах, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Бурятии Татьяны Вежевич.

Там подчеркнули, что по итогам обращений родителей, в школе не приняли меры по восстановлению прав детей. С итогами служебного расследования родителей также не ознакомили, отметили в пресс-службе омбудсмена.

​Жалобы родителей подтвердились, учителю ОБЖ позднее объявили дисциплинарное взыскание, заявила Вежевич. Директору школы уполномоченный напомнила о недопустимости применения к ученикам мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, и рекомендовала провести с коллективом разъяснительную работу о правах школьников.

Позже первый зампредседателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова заявила, что действия учителя – "не педагогичный метод", упомянув "практику применения противогазов в учебных целях". По её словам, педагог получил выговор. "После состоялось родительское собрание, педсовет. Учитель осознал свою вину", – заявила чиновница.