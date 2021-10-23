Полиция в Санкт-Петербурге задержала врача и четырёх медсестёр, которые подозреваются в организации пункта фиктивной вакцинации. Он был расположен в поликлинике при государственном Первом медицинском университете им. академика Павлова. Об этом сообщает Север.Реалии.
По данным городского управления МВД, на которое ссылается редакция, сотрудники поликлиники выдавали пациентам справки о полученных вакцинах, а ампулы с неиспользованными препаратами уничтожались.
Сертификат мог стоить пациентам около 7,5 тысячи рублей, передаёт "Фонтанка". По данным издания, всего услуга могла быть продана не менее 40 раз. Следственный комитет сообщает, что следствию известно о 12 проданных сертификатах.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Задержание медиков произошло на фоне признания властями низкого уровня вакцинации от коронавируса в стране и критической ситуации с пандемией.
За 23 дня октября суточный максимум смертности от коронавирусной инфекции в стране обновился 16 раз. По состоянию на утро 23 октября за сутки скончались 1075 пациентов с коронавирусом. 37 678 новых случаев выявлено — это очередной максимум за время пандемии. Общая смертность за время пандемии, по данным федерального оперативного штаба, достигла 229 528 человек.
Росстат оценивал смертность приблизительно в 400 тысяч ещё в августе. Независимые демографы считают, что оценку оперативного штаба можно увеличивать в три раза, приблизительно до 688 тысяч человек. Это сопоставимо с населением Тольятти, 19 по размеру города в России.
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