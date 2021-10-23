Полиция в Санкт-Петербурге задержала врача и четырёх медсестёр, которые подозреваются в организации пункта фиктивной вакцинации. Он был расположен в поликлинике при государственном Первом медицинском университете им. академика Павлова. Об этом сообщает Север.Реалии.

По данным городского управления МВД, на которое ссылается редакция, сотрудники поликлиники выдавали пациентам справки о полученных вакцинах, а ампулы с неиспользованными препаратами уничтожались.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Сертификат мог стоить пациентам около 7,5 тысячи рублей, передаёт "Фонтанка". По данным издания, всего услуга могла быть продана не менее 40 раз. Следственный комитет сообщает, что следствию известно о 12 проданных сертификатах.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Задержание медиков произошло на фоне признания властями низкого уровня вакцинации от коронавируса в стране и критической ситуации с пандемией.

За 23 дня октября суточный максимум смертности от коронавирусной инфекции в стране обновился 16 раз. По состоянию на утро 23 октября за сутки скончались 1075 пациентов с коронавирусом. 37 678 новых случаев выявлено — это очередной максимум за время пандемии. Общая смертность за время пандемии, по данным федерального оперативного штаба, достигла 229 528 человек.

Росстат оценивал смертность приблизительно в 400 тысяч ещё в августе. Независимые демографы считают, что оценку оперативного штаба можно увеличивать в три раза, приблизительно до 688 тысяч человек. Это сопоставимо с населением Тольятти, 19 по размеру города в России.

***

О событиях недели — итоговый выпуск видеоновостей Радио Свобода.