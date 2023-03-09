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В Приморье вернувшиеся с войны мобилизованные устроили стрельбу 

В городе Дальнегорск Приморского края двое мобилизованных устроили стрельбу из автомата на улице. Соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовал телеграм-канал RusNews.

По данным издания, военнослужащие недавно вернулись с войны в Украине и просто "захотели попугать" местных жителей. В момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшая на место инцидента полиция задержала их. Отмечается, что никто не пострадал, стрельба велась в воздух.

В последнее время участились случаи противоправных действий в общественных местах со стороны мобилизованных - как вернувшихся с войны, так и находящихся в воинских частях на территории России. В начале недели в городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из части мобилизованного, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал подорвать гранату. Ранее двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения угрожали взорвать воронежское кафе, в котором в этот момент отдыхали десятки людей, а в подмосковном Подольске были задержаны восемь сбежавших из части мобилизованных, вооружённых автоматами и пулемётами.

  • По официальным данным МВД России, в прошлом году число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло почти на 30%. Лидерами по этому показателю стали Белгородская и Курская области, граничащие с Украиной.

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