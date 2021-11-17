В Приморье задержан депутат регионального парламента от КПРФ

В Приморском крае полиция задержала депутата заксобрания от КПРФ, первого секретаря Владивостоксого отделения партии Артёма Самсонова. В его квартире проходит обыск, сообщило издание VL.ru. Позже пресс-служба регионального Следственного комитета заявила о возбуждении уголовного дела о сексуальном насилии в отношении ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов не пускают в квартиру супругу Самсонова Ольгу. На место приехали адвокат, депутаты заксобрания и городской думы Владивостока. Там же находятся несколько бойцов СОБРа и сам депутат, — передаёт Сибирь.Реалии.

По версии следствия, 47-летний подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребёнком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". По вменённой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Самсонов состоит в КПРФ с 2009 года, с 2011 года он депутат Законодательного собрания Приморского края. Он неоднократно участвовал в выборах в Госдуму и регулярно организует акции протеста. В партии его задержание пока что не комментировали.