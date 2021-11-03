Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее дело вели следователи из Саратова. Ведомство сообщает, что расследование продолжается и идут допросы свидетелей.

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Валерий Рашкин был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в Саратовской области. Представители правоохранительных органов утверждают, что депутат в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его транспортного средства была обнаружена туша лося.

Рашкин заявил, что нашел тушу в лесу, решил забрать её и разделать. Полиция не имела права требовать от него прохождения теста на алкоголь из-за статуса неприкосновенности депутата.

Сообщается, что в машине нашли топор и два ножа со следами крови. Позже полицейские заявили, что обнаружили на месте разделки туши лося карабин с прицелом ночного видения и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. В охотнадзоре подчеркнули, что на этой территории охотиться на лосей было запрещено.