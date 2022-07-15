В Приморье завели уголовное дело за призывы повесить Путина

Житель Приморского края в социальной сети "ВКонтакте" неоднократно призывал повесить президента России Владимира Путина. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Местное издание Primpress со ссылкой на собственные источники рассказало, что 54-летнего жителя Приморья задержали в его собственной квартире 14 июля. Телеграм-канал Avtozak LIVE публикует видео задержания мужчины, который называет себя Валерий Калита.

По сведениям Primpress, задержанный систематически публиковал комментарии во "ВКонтакте" с призывами подвергнуть Путина "смертной казни через повешение из мести за его политическую деятельность".

Против Калиты завели уголовное по статье о публичных призывах к терроризму. Ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

По информации Primpress и Avtozak LIVE, Калита на видео принёс извинения Путину и пообещал больше не желать ему смерти.