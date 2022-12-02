В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31. Об этом сообщили агентства со ссылкой на экстренные службы. Сообщения впоследствии подтвердило Минобороны России. Утверждается, что лётчики катапультировались.

В сообщении министерства говорится, что самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Утверждается, что разрушений на земле нет, причиной крушения предварительно названа техническая неисправность.

В последние месяцы в России произошло несколько катастроф военных самолётов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. При падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.