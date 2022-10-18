Число погибших в Ейске выросло до 15 человек, в городе объявлен траур

Число погибших после падения Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. В больнице, по её словам, скончался 51-летний пациент, поступивший с ожогами на 80% тела.

Среди погибших – трое детей. Ещё 19 человек получили ранения, четверо из них находятся в реанимации. Спасательные работы на месте катастрофы завершены.

С 17 по 19 октября в Ейском районе объявлен траур. На место крушения жители города несут цветы, свечи и игрушки. Власти региона заявили, что оплатят похороны погибших, а их родственникам будет выплачено по одному миллиону рублей. Пострадавшие также получат материальную помощь.

Решение о том, будет ли восстановлен дом, ещё не принято. Всего там были прописаны 675 человек. Повреждения получили 72 квартиры.

Вечером 17 октября в жилом квартале Ейска в Краснодарском крае потерпел крушение военный самолёт. Во время падения он "ударился о дом", после чего начался пожар и звучали взрывы. Летчики успели катапультироваться.

Минобороны России заявляет, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По версии Следственного комитета, самолёт упал из-за технической неисправности. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

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