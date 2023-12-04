В призыве Гурулёва "уничтожить 20% россиян" не нашли экстремизма

Полиция и прокуратура не нашли признаков экстремизма в высказываниях депутата Госдумы России Андрея Гурулёва. Тот заявлял в телеэфире, что россиян, не поддерживающих политику Кремля, необходимо "уничтожить". Запрос о проверке этого призыва на экстремизм отправлял депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

15 октября в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на государственном телеканале "Россия-1" Гурулёв сказал, что уровень поддержки президента России Владимира Путина составляет в обществе около 80%. В отношении той части россиян, что не доверяет президенту, Гурулёв заявил: "Вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена".

Такую эмоциональную реакцию у депутата Госдумы вызвало исследование государственного ВЦИОМ, согласно которому Путину не доверяют 18% населения страны, или чуть менее 30 миллионов человек, - отмечает Сибирь.Реалии.

Высказывание Гурулёва ранее было рассмотрено комиссией Госдумы по депутатской этике. Председатель комиссии Валентина Терешкова назвала призыв уничтожить несогласных "фигурой речи" и "образным выражением, которое не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего".