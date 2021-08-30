В прямом эфире "России-24" прозвучал призыв освободить Навального

В прямом эфире предвыборных дебатов на телеканале "Россия-24" в понедельник 30 августа прозвучал призыв освободить оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключённых. С ним выступил лидер списка Российской партии свободы и справедливости на выборах в Госдуму Максим Шевченко.

Шевченко также выступил против преследования независимых журналистов и активистов. "Внутренняя политика в стране у нас задушена и задавлена, у нас нет свободы слова, свободы политических дискуссий, свободы собраний" - отметил политик. По его словам, всё это, как и арест и заключение Навального, становится поводом для введения санкций против России, от которых страдают простые граждане. "Свободу политзаключённым, свободу журналистам, освободите Алексея Навального и всех, кто подвергается политическим репрессиям" - завершил своё выступление Шевченко.

Максим Шевченко - журналист, в конце 2000-х годов работал на Первом канале. В 2012 году входил в так называемый Антиоранжевый комитет, организовавший митинг на Поклонной горе фактически в поддержку Владимира Путина. В последние годы всё чаще выступает с критикой властей с левых позиций, критикует, в частности, преследования оппозиционных активистов на Кавказе. От КПРФ был избран в законодательное собрание Владимирской области.

Российская партия свободы и справедливости (РПСС) ранее имела аббревиатуру КПСС. Весной 2021 года её председателем был избран политтехнолог Константин Рыков, а партия была переименована. Партия имеет право баллотироваться в Госдуму без сбора подписей.