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Лицом к событию

Тотальная инвентаризация навальнистов

Задержание в Москве пикетчика 14 августа 2021

Кремль ставит на учет всех, кто каким-то образом высказывал свою поддержку оппозиции, в частности команде Навального и ее инициативам. Зачем Путину тотально послушное общество? В студии политики Максим Шевченко и Максим Круглов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Эфир в 19.00

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