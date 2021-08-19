Тотальная инвентаризация навальнистов

Кремль ставит на учет всех, кто каким-то образом высказывал свою поддержку оппозиции, в частности команде Навального и ее инициативам. Зачем Путину тотально послушное общество? В студии политики Максим Шевченко и Максим Круглов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Эфир в 19.00