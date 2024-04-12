В Пскове контрактника осудили на 6,5 лет колонии за самоволку

Суд приговорил военнослужащего из Пскова к 6,5 годам колонии общего режима. По версии следствия, Владимир Хить самовольно покинул часть во время мобилизации. Об этом пишет "Псковская губерния".

Ранее Хить уже был один осуждён по аналогичной статье, в ноябре прошлого года трижды убегал из воинской части, каждый раз его ловили.

В суде военный свою вину признал частично. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее "Медиазона" сообщила о том, что в марте этого года количество приговоров, вынесенных российскими военными судами по уголовным делам о самовольном оставлении части, достигло своего пика. По информации издания, которое собрало данные гарнизонных и окружных военных судов, за март этого года было вынесено 684 приговора по делам об оставлении части. Таким образом, в марте военные судьи выносили примерно по 34 приговора по этой статье каждый рабочий день.