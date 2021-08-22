В Пскове журналисты вышли в пикеты против статуса "СМИ-иноагента"

В Пскове журналисты и активисты вышли в воскресенье на пикеты против присвоения изданиям и журналистам статуса "СМИ – иностранного агента". Пикеты прошли в центре города – сообщает Север.Реалии.

Первой с пикетом вышла активистка Ирина Милютина. Она рассказала, что никогда не была журналистом, но считает необходимым поддержать людей, профессия которых стала в одночасье "запрещённой" из-за того, что они рассказывают о "России, которая есть, а не о фасаде", который регулярно демонстрируется в провластных изданиях и на федеральных каналах.

По мнению Милютиной, закон об иноагентах – это "публичная порка для тех, кто осмелился говорить правду". Сам статус она назвала "знаком качества", а не "позорной меткой".

Главный редактор издания "Псковская губерния", сам признанный физлицом-СМИ-иноагентом, Денис Камалягин в беседе с корреспондентом Север.Реалии сказал, что на своем опыте прочувствовал особенности этого статуса и считает "святой обязанностью" поддержать коллег.

Активистка Екатерина Новикова вышла на пикет с плакатом "Лучший телеканал страны – "иноагент". Самая сильная наблюдательская организация – "иноагент". Единственная допущенная к выборам оппозиционная партия – "иноагент". В беседе с корреспондентом Север.Реалии Новикова отметила, что она "двойной иноагент", поскольку – сторонница движения "Голос" (признано иноагентом) и член партии "Яблоко".

Коллега Камалягина по "Псковской губернии" журналист Владимир Капустинский тоже вышел в пикет. Он отметил, что для него это – акт солидарности. Журналист рассказал, что раньше опасался "присвоения" статуса иноагента, но сейчас, по его словам, страха нет. "Я смотрю, как работает Денис [Камалягин], и понимаю, что справлюсь", – добавил Капустинский.

Полицейские обратили внимание на пикетчиков спустя час после начала акции. Они фотографировали журналистов и переписывали их данные. Как сообщает корреспондент Север.Реалии, полицейские интересовались у журналистов: кто такие "иноагенты" и кому присваивают этот статус. Никого не задержали.

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал "Дождь" и издание "Важные истории". 21 августа в Москве журналисты вышли в одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. Они выступали против признания СМИ "иностранными агентами", требовали реальной свободы слова в стране. По информации "ОВД-Инфо", задержали 12 журналистов, на каждого из них составили протоколы за нарушение правил проведения акций. В ОВД остаётся корреспондент RT Илья Васюнин, сообщается, что ему грозит арест до 30 суток за повторное нарушение правил.