В Пятигорске вуз уволил преподавателя после критики войны

Пятигорский государственный университет уволил доцента кафедры информационно-коммуникационных технологий Елену Кабакову после того, как суд оштрафовал её по закону о дискредитации армии. Донос на неё написали студенты. Об этом сообщает редакция Кавказ.Реалии.

Об увольнении Кабаковой рассказал государственный телеканал ГТРК “Ставрополье”. С сайта вуза исчезли данные о преподавателе, хотя еще 2 марта ее фамилия была в списке сотрудников кафедры, обратил внимание "Кавказский узел".

Как писал сайт Кавказ.Реалии, Кабакову оштрафовали за то, что во время занятий по математике она в присутствии студентов показала фотографию своих родственников из Украины, и осудила студента, отчим которого был мобилизован на войну.

В материалах административного дела указано, что говорила студенту "вот кого поехал убивать твой отчим", "зачем ехать на Украину убивать мирных граждан, если я здесь, можно стрелять в меня", "лучше бы он отсидел 10 лет за уклонение от мобилизации, чем ехать убивать мирных граждан", "пусть земля ему будет стекловатой" и "я надеюсь, вы собрали в последний путь пакетик".

В суде она отрицала вину, заявила, что таких заявлений не делала и на лекции не обсуждала ничего, кроме математики. Между тем четверо студентов написали на неё жалобы, указав приведённые выше фразы.