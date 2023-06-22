В районе поисков субмарины "Титан" нашли обломки

В районе поисков пропавшего в Северной Атлантике неподалёку от места затопления "Титаника" мини-субмарины "Титан" в четверг были обнаружены обломки, сообщила Береговая охрана США.

Как сообщает Би-би-си, среди обломков предположительно найдены несколько частей батискафа. Это посадочная рама, задний крыт и иллюминатор. Об этом сообщил эксперт Дэвид Мирнс.

Официально принадлежность обломков аппарату "Титан" пока не подтверждена.

Обломки, как пишет Би-би-си, были обнаружены поисковым подводным аппаратом "Одиссеус".

Днём по московскому времени в четверг, по предварительным оценкам, на борту батискафа, связь с которым пропала несколько дней назад, должен был закончиться кислород. Поиски, однако, продолжаются, поскольку кислорода теоретически могло бы хватить на большее время, чем предполагается.

В поисках участвуют американские и канадские военные самолеты, корабли береговой охраны и подводные роботы. Поиски сосредоточились на том месте, где ранее были засечены подводные шумы. Глубина в районе поисков составляет до 4 километров.

Связь с "Титаном" пропала в воскресенье вскоре после того, как он начал спускаться к обломкам затонувшего в 1912 году трансатлантического лайнера "Титаник". На борту батискафа были пять человек:, в том числе британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе.