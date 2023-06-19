У затонувшего "Титаника" пропала туристская подводная лодка

В Атлантическом океане в понедельник перестала выходить на связь частная подводная лодка, доставлявшая туристов к обломкам затонувшего корабля "Титаник". Морские власти США и Канады, в чьих территориальных водах произошёл инцидент, и владелец подлодки – компания Oceangate Expeditions – развернули поисковую операцию. Были ли на борту туристы и сколько, не уточняется.

Мини-субмарина "Титан" используется для частных экскурсий. Она вмещает в себя пять человек: капитана, учёного-экскурсовода и трёх туристов. Обычно экспедиции длятся восемь дней, включая путь до места катастрофы на корабле и обратно. Достигнув места крушения "Титаника", пассажиры пересаживаются в субмарину и осматривают затонувший лайнер. Само погружение длится около восьми часов. Стоимость тура – до 250 тысяч долларов.

По сообщению Oceangate Expeditions, на борту подлодки есть система жизнеобеспечения, которая в случае аварии может поддерживать жизнь внутри аппарата в течение 96 часов.

"Титаник" лежит на дне Атлантики приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд на глубине 3800 метров.