У затонувшего "Титаника" пропала туристская подводная лодка

В Атлантическом океане в понедельник перестала выходить на связь частная подводная лодка, доставлявшая туристов к обломкам затонувшего корабля "Титаник". Морские власти США и Канады, в чьих территориальных водах произошёл инцидент, и владелец подлодки – компания Oceangate Expeditions – развернули поисковую операцию. Были ли на борту туристы и сколько, не уточняется.
Мини-субмарина "Титан" используется для частных экскурсий. Она вмещает в себя пять человек: капитана, учёного-экскурсовода и трёх туристов. Обычно экспедиции длятся восемь дней, включая путь до места катастрофы на корабле и обратно. Достигнув места крушения "Титаника", пассажиры пересаживаются в субмарину и осматривают затонувший лайнер. Само погружение длится около восьми часов. Стоимость тура – до 250 тысяч долларов.
По сообщению Oceangate Expeditions, на борту подлодки есть система жизнеобеспечения, которая в случае аварии может поддерживать жизнь внутри аппарата в течение 96 часов.
"Титаник" лежит на дне Атлантики приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд на глубине 3800 метров.
- Трансатлантический лайнер "Титаник" – самый крупный и роскошный пассажирский корабль своего времени – потерпел катастрофу при рейсе из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году, столкнувшись с айсбергом. На борту "Титаника" находились 2200 пассажиров и членов экипажа. Более 1500 из них погибли. Обломки судна были обнаружены в 1985 году. С тех пор они активно исследуются, а также привлекают туристов.
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