В редакции Orda.kz обыски, против главреда возбудили дело

В Алматы сотрудники силовых структур пришли с обысками в редакцию казахстанского издания Orda.kz и квартиру его главного редактора Гульнары Бажкеновой. В департаменте полиции Алматы сообщили, что против Бажкеновой возбуждено уголовное дело "по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений".

"Азаттык Азия" не удалось связаться с Бажкеновой и журналистами издания. Orda.kz пишет, что полиция забрала на допрос шеф-редактора Дмитрия Кима, связи нет и с другими сотрудниками. Адвокат издания Мурат Адам рассказал, что у сотрудников издания временно забрали телефоны и удерживают в офисе, куда его не пустили. "Доступа нет ни в офис, ни по месту жительства в квартиру [главного редактора]", – сказал он.

В департаменте полиции заявили, что "заведомо ложные сведения" были в одной из публикаций от 2024 года о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки, а также в другой публикации о размере и причинах ущерба в имущественном споре.

"Кроме этого, проводится расследование и по другим заявлениям потерпевших касательно публикаций прошлых лет, которые также могут содержать ложные и вводящие общественность в заблуждение сведения", – заявили в полиции.

Как отмечает "Настоящее Время", 4 сентября издание Orda.kz сообщило, что глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, несколько высокопоставленных сотрудников КНБ и бизнесмен Гаджи Гаджиев были задержаны. В тот же день министр культуры и информации Аида Балаева опровергла эту информацию, а через несколько дней Мурат Нуртлеу появился в парламенте. В конце сентября президент Касым-Жомарт Токаев снял Нуртлеу с должности и назначил своим помощником.

Бажкенова основала издание Orda.kz в 2020 году, она не раз говорила о давлении и попытке захвата издания. Летом 2025 года она заявила, что её пытаются отстранить от контроля за проектом и угрожают расправой, если она не согласится.