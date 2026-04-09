В редакцию "Новой газеты" в Москве пришли с обыском

Журналисты сообщили в четверг об обысках в редакции "Новой газеты" в Москве.

"Примерно в 12 часов в редакцию прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия", - говорится в сообщении.

Изначально отмечалось, что причину обысков сотрудники издания не знают, а адвокатов редакции в офис не пускают.

Позднее в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что обыски идут "в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей и материалов негативного содержания о россиянах". В правоохранительных органах отметили, что уголовное дело было возбуждено 10 марта.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники силовых структур проверяют издание в том числе на связь с "Новой газетой Европа" и "Антивоенным комитетом России".

Сайт "Новой газеты" в России заблокирован по решению Роскомнадзора. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы по иску РКН аннулировал у газеты лицензию СМИ в России. В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta Europe, юридического лица созданного в 2022 году интернет-издания "Новая газета Европа".

"Новая газета Европа" была открыта после начала полномасштабной российской войны против Украины и введения в России жесткой цензуры.Издание основали в Риге бывшие сотрудники "Новой газеты".

В сентябре 2023 года Минюст России внёс главного редактора издания Дмитрия Муратова в реестр "иноагентов".