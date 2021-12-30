В реестр СМИ-"иноагентов" в 2021 году добавлены 86 человек и организаций

Власти России в 2021 году существенно увеличили темпы включения граждан и организаций в реестр так называемых СМИ-"иностранных агентов". На 31 декабря 2020 года в этом реестре было 17 записей, из них 10 относились к проектам медиакопорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. На 30 декабря нынешнего года в реестре СМИ-"иноагентов" в России 103 позиции, в том числе десятки физических лиц - это журналисты, активисты, правозащитники.

Первым СМИ, признанным "иноагентом" в 2021 году, стала "Медуза" - это произошло в апреле. Впоследствии реестр стал обновляться едва ли не каждую неделю, как правило по пятницам. В него включили The Insider, VTimes (объявлено о закрытии проекта после попадания в список), телеканал "Дождь", "Медиазона", Republic, "Важные истории". Речь идёт о независимых медиа, нередко поднимающих неудобные для Кремля темы.

В реестр включены журналисты редакций "Проект" (одноимённая американская компания была признана в России нежелательной организацией), "Открытые медиа" (объялено о закрытии), "Важные истории", а также телеканала Настоящее Время, Радио Свобода и его региональных проектов. Поводом для включения в реестр становились, в том числе, разовые платежи от иностранных граждан, получение доходов от рекламы, получение средств от российских компаний, ранее получавших иностранное финансирование, или цитирование материалов других СМИ-"иноагентов".

Власти России продолжали также включать организации в другие реестры - НКО-"иностранных агентов" и организаций, выполняющих функции "иноагентов" без образования юридического лица. "Иноагентами" в 2021 году были признаны 10 НКО (это несколько меньше, чем в прошлые годы) и 6 незарегистрированных организаций - в том числе "Голос", "ОВД-Инфо" и 3 организации, защищающие права ЛГБТ.

В сентябре 2020 года журналисты и правозащитники запустили петицию за отмену законодательства, связанного с иностранными агентами. Петицию подписало почти 260 тысяч человек.

Президент России предложил обсудить законы с "профессиональным сообществом" и не исключил их корректировок, однако дал понять, что сам он выступает против существенных изменений. Владимир Путин утверждает, что российские законы об "иностранных агентах" более мягкие, чем в США - с такой трактовкой не согласны многие правозащитники и юристы. Российское законодательство налагает на "иноагентов" множество обязанностей, в том числе о маркировке своей продукции, предполагая наказания вплоть до уголовных.