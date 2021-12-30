Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В реестр СМИ-"иноагентов" в 2021 году добавлены 86 человек и организаций

Власти России в 2021 году существенно увеличили темпы включения граждан и организаций в реестр так называемых СМИ-"иностранных агентов". На 31 декабря 2020 года в этом реестре было 17 записей, из них 10 относились к проектам медиакопорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. На 30 декабря нынешнего года в реестре СМИ-"иноагентов" в России 103 позиции, в том числе десятки физических лиц - это журналисты, активисты, правозащитники.

Первым СМИ, признанным "иноагентом" в 2021 году, стала "Медуза" - это произошло в апреле. Впоследствии реестр стал обновляться едва ли не каждую неделю, как правило по пятницам. В него включили The Insider, VTimes (объявлено о закрытии проекта после попадания в список), телеканал "Дождь", "Медиазона", Republic, "Важные истории". Речь идёт о независимых медиа, нередко поднимающих неудобные для Кремля темы.

В реестр включены журналисты редакций "Проект" (одноимённая американская компания была признана в России нежелательной организацией), "Открытые медиа" (объялено о закрытии), "Важные истории", а также телеканала Настоящее Время, Радио Свобода и его региональных проектов. Поводом для включения в реестр становились, в том числе, разовые платежи от иностранных граждан, получение доходов от рекламы, получение средств от российских компаний, ранее получавших иностранное финансирование, или цитирование материалов других СМИ-"иноагентов".

Власти России продолжали также включать организации в другие реестры - НКО-"иностранных агентов" и организаций, выполняющих функции "иноагентов" без образования юридического лица. "Иноагентами" в 2021 году были признаны 10 НКО (это несколько меньше, чем в прошлые годы) и 6 незарегистрированных организаций - в том числе "Голос", "ОВД-Инфо" и 3 организации, защищающие права ЛГБТ.

В сентябре 2020 года журналисты и правозащитники запустили петицию за отмену законодательства, связанного с иностранными агентами. Петицию подписало почти 260 тысяч человек.

Президент России предложил обсудить законы с "профессиональным сообществом" и не исключил их корректировок, однако дал понять, что сам он выступает против существенных изменений. Владимир Путин утверждает, что российские законы об "иностранных агентах" более мягкие, чем в США - с такой трактовкой не согласны многие правозащитники и юристы. Российское законодательство налагает на "иноагентов" множество обязанностей, в том числе о маркировке своей продукции, предполагая наказания вплоть до уголовных.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG